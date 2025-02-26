«Кромешный ад»: в Мурине троих детей держали в квартире, полной мусора и грязи

В отношении матери возбуждено уголовное дело.

В Мурине Ленинградской области задержана мать троих детей. Условия, в которых они жили, потрясли соседей. Один из мальчиков бегал по подъезду совершенно голый. В квартире, из которой он вышел, увидели горы мусора. Мебели там не было совсем. Вызвали врачей и полицию.

Сейчас дети в медучреждении. Мать, которую пришлось долго вызванивать, уже задержана. Подробнее рассказывает корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

В квартире все верх дном, нет элементарных удобств. Кухня завалена мусором. Горы грязной посуды. В комнате нет ни дивана, ни кровати. В таких условиях долгое время жили трое детей, старшему из которых девять лет, а младшему пять лет.

«На полу спит ребенок лет пяти. Все в ужасном, плачевном состоянии. Вещи разбросаны, на стенах — кал въевшийся, на полу — моча, везде грязь, мусор», — рассказывает соседка Ольга Адаменко.

Сотрудники прокуратуры сняли видео о происходящем в квартире. Все материалы переданы в опеку. Все это стало достоянием общественности, только когда один из мальчиков сам постучался в квартиру соседей. Он не говорил ни слова и был сильно напуган. Соседи вызвали скорую и полицию.

«Месяц назад начались запахи из этой квартиры. В комнате тоже был ужас, кромешный ад. В общем, условия просто отвратительные. Ни воды, ни еды, ничего вообще не было», — делится Ольга.

Трое детей с матерью и бабушкой поселились здесь после Нового года. Жители часто слышали из квартиры плач и крики. За все это время никто из соседей не видел детей на прогулке.

«На протяжении трех часов (ребенок. — Прим. ред.) мог истошно плакать», — рассказала Екатерина, соседка неблагополучной семьи.

Женщину видели редко. Уже тогда она показалась замкнутой. Эта история шокирует еще больше и тем, что, по данным нашим источников, мать и бабушка детей — врачи. Обе по специальности — терапевты. Бабушка еще и руководила кафедрой в одном из вузов.

«Мы с ней пересеклись один раз, ехали с ней в лифте. Когда мы доходим до нашей квартиры и уже заходим, я слышу, что открывается дверь, заходят они. И в этот момент я выглядываю и понимаю, что они этот момент видят, останавливаются и ждут, пока мы, наверное, уйдем. Почему? Потому что, наверное, если бы мы увидели, что они туда заходят, мы бы увидели, что там в коридоре происходит», — сказала Екатерина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «истязание».

«Данная квартира находится в собственности ее матери, и в ближайшее время они собирались сделать там ремонт. Также женщина пояснила, что один из ее детей, 2016 года рождения, имеет инвалидность и постоянно наводит в квартире беспорядок», — пишет пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Особенности развития ребенка тем более не означают, что все мальчики могут быть голодными, лишенными условий для нормального развития и общения со сверстниками.

Сейчас дети переданы бабушке. Опека считает, что у нее дома созданы все условия для проживания мальчиков. Семья поставлена на контроль социальных служб.