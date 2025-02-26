«Зависит от сезона»: сколько полотенец должно быть в ванной на человека

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 25 0

Врач Радина: у каждого человека должно быть не менее четырех полотенец в ванной

«Зависит от сезона»: сколько полотенец должно быть в ванной на человека

Фото: 5-tv.ru

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Полотенца могут стать настоящим рассадником бактерий, поэтому важно понимать, какое их количество должно быть в расчете на одного человека.

Существует мнение, что количество полотенец принято определять по одной единице на каждую часть тела, однако находятся и те, кто без проблем обходится и одним таким предметом гигиены. В беседе с Life.ru врач-терапевт, косметолог Кристина Радина поставила точку в споре, сколько необходимо такого аксессуара в ванной комнате.

Частота смены полотенец находится в зависимости с сезонностью и интенсивностью из использования. Например, в зимний период времени человек посещает душ гораздо реже, чем в теплое время года, соответственно необходимость сменять тканевые изделия становится меньше.

«Для лица должно быть отдельное полотенце, также необходимо банное полотенце. Если вы хотите, можно дополнительно использовать полотенце для интимной гигиены. Также нужно полотенце для ног. Если у девушки длинные волосы, потребуется полотенце для волос. Плюс полотенце для рук, которое может быть общим, например, вафельное», — объясняет специалист.

Также важно помнить, что влажная среда быстро может стать рассадником для размножения бактерий, поэтому важно тщательно просушивать полотенца после каждого применения, иначе любимый аксессуар будет подвержен оккупации со стороны микробов, а дальнейшей их целью станет ваша кожа.

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