Победивший боевика ВСУ в рукопашном бою штурмовик вернулся в родной Якутск

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 42 0

Боец был удостоен почетного звания — Герой России.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Победивший в рукопашной схватке боевика ВСУ Андрей Григорьев вернулся в Якутск после получения звания Героя России. Кадры с торжественной встречи штурмовика оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В Москве Андрей Григорьев был удостоен звания Героя России и награжден медалью «Золотая Звезда». По прибытии в якутский аэропорт Григорьев встретился с семьей, кадетами, юнармейцами, активистами общественных организаций и членами правительства Республики Саха. Солдат рассказал, что его переполняют чувства гордости и ответственности.

«Ответственность, гордость. Очень быстро случилось: мне 14 февраля позвонили, а 16-го я уже должен был быть в Москве. Быстро собрались, жена вещи собрала. Утром уже самолет был», — сказао он.

Григорьев подчеркнул, что его главный приоритет — семья и возможность быть рядом с близкими. Постоянный представитель Республики Саха при президенте РФ Андрей Федоров отметил интересную деталь: в Якутии родились 11 Героев России.

«Это говорит о том, что наши ребята, наши воины, наш народ всегда был готов и сегодня готов защищать нашу страну», — заключил Федоров.

Видео с рукопашной схваткой Григорьева и боевика ВСУ разлетелось в соцсетях в начале 2025 года. Последний пытался склонить штурмовика сдаться в плен, однако Григорьев вступил с ним в бой и в итоге одержал победу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине назревает бунт региональных властей.

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