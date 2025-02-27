В Роскачестве рассказали, где продается 90% псевдоорганических продуктов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 45 0

Роскачество: около 90% псевдоорганических продуктов продается на маркетплейсах

Мониторинг Роскачества: почти 90% псевдоорганической продукции продается на марк

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Зачастую обычному покупателю сложно разобраться, где качественные товары, а где — маркетинговая уловка.

Около 90% псевдоорганической продукции продается на маркетплейсах. Об этом рассказали в Роскачестве по итогам мониторинга торговых сетей, сервисов доставки и интернет-магазинов.

«Наибольшее количество товаров с признаками псевдоорганической продукции зафиксировано в онлайн — из 450 псевдоорганических более 400 реализовывались именно на маркетплейсах», — отмечается в публикации.

В публикации также отмечается, что нарушения в офлайн-торговле носят точечный характер. Мониторинг охватил 16 торговых сетей, сервисов доставки и маркетплейсов, уделив особое внимание наиболее популярным онлайн-площадкам.

Роскачество обнаружило свыше 450 продуктов, на маркировке которых использовались наименования «органик», «органический» и «organic». Несмотря на использование соответствующих обозначений, ни один из этих товаров не имел необходимых сертификатов.

Большинство таких подделок — импортные продукты с английской маркировкой и международными знаками органической продукции, такими как Organic, «Евролист» и USDA.

Роскачество подчеркивает: настоящий органический продукт должен быть включен в реестр Минсельхоза. Кроме того, его наименование на упаковке и в сертификате, размещенном на сайте с пометкой «Зарегистрирован», должны полностью совпадать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фальсификат обнаружили у 14 российских производителей молочной продукции.

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