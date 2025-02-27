Нужны всего лишь пилочка и ваши зубы: как TikTok губит здоровье зумеров

Стоматолог рассказал о последствиях нового тренда в соцсети.

Новый TikTok-тренд под названием «Пилим-точим» опасен для здоровья зубов. Об этом рассказал врач стоматолог-хирург Арам Давидян.

В сети стали вируситься видео, где молодые девушки при помощи пилочек для ногтей стали придавать своим зубам желаемую форму.

Как отмечает Давидян, последствием подпиливания зубов может стать истончение эмали.

«Не секрет, что эмаль очень важна и нужна. В молодом возрасте прибегать к тому, чтобы избавляться от этой эмали, не совсем разумно», — говорит врач.

Следствием истончения эмали является повышенная чувствительность зубов.

«Не секрет, что эмаль наша выполняет на зубах очень мощную функцию. Она оберегает зубы от постоянного механического воздействия. Это самая прочная ткань в организме. Она тверже алмаза или практически приближается к алмазу. Убирание эмалевого слоя с поверхности зуба может привести к повышенной чувствительности зубов», — говорит эксперт.

Давидян отмечает, что пилка для ногтей — это неподходящий материал для удаления эмали. Этот инструмент может повредить зубы, десну и даже мягкие ткани.

«Механические повреждения эмали приводят к развитию болезней. В первую очередь, это повышенная чувствительность самого зуба. Более того, эта повышенная чувствительность может дойти до болезни зуба, который, конечно же, будет, надо будет депульпировать, удалять нерв, лечить и так далее», — говорит Давидян.

Специалист заключает, что подобного рода манипуляции проводить очень неразумно.

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