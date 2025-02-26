Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 19 0

Собянин: в Москве начнется проектирование пяти передовых школ будущего

Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы

Фото: mos.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мэр столицы также рассказал о проектировании пяти передовых школ будущего.

Президиум Правительства Москвы утвердил приоритеты развития системы образования в столице на 2025 год. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин в Telegram-канале.

В первую очередь, было принято решение об увеличении нормативов подушевого финансирования общего образования. Затем будет усилена система математической и естественно-научной подготовки учеников.

«Сделаем больше бюджетных мест в колледжах для москвичей — выпускников девяти классов», — добавил мэр.

По словам Собянина, в Москве также начнется проектирование пяти передовых «школ будущего» — в Мещанском, Таганском, Басманном и Пресненском районах.

В заключение глава города отметил, что Москва является одним из мировых лидеров по качеству школьного образования. Принятые меры помогут укрепить эту позицию, а также обеспечить конкурентоспособность выпускников образовательных учреждений в условиях развития цифровых технологий и трансформации рынка труда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минпросвещения Кравцов призвал отказаться от термина «птушник».

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.63
-1.58 90.94
-1.58
«Разумные желания»: китайский гороскоп на март 2025 года

Последние новости

10:30
«Разумные желания»: китайский гороскоп на март 2025 года
10:18
Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы
10:01
Верификацию возраста в интернете могут регламентировать законодательно
9:47
«Вылавливают всех»: пленный боевик ВСУ о насильственной мобилизации на Украине
9:26
Хранитель истории: как самовар стал символом русской культуры
9:20
Не покладая рук: месяц на посту президента подарил Трампу синяки на ладонях

Сейчас читают

Шайба № 883: Овечкин снова забил, до рекорда Гретцки — 11 голов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год