Люся Чеботина ждет подарок на 8 марта от таинственного поклонника

Неужели у певицы появился возлюбленный?

Певица Люся Чеботина будет ждать не подарок, а сюрприз на 8 марта. Об этом она эксклюзивно рассказала 5-tv.ru после своего концерта на станции метро «Курская» в преддверии 8 марта.

«Подарки — это не главное. Главное — сюрприз», — сказала Чеботина.

Однако на вопрос журналистов о том, от кого же она ждет сюрприз в этом году, артистка многозначительно промолчала.

«А вот секрет…» — сказала Чеботина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ида Галич узнала пол будущего ребенка среди ледников Антарктиды. Важной новостью с подписчиками звезда поделилась в соцсети. При этом Галич сообщила, что думала о появлении на свет мальчика, но и дочке была очень рада. В настоящее время блогер уже воспитывает сына Лео от первого брака с бизнесменом Аланом Басиевым.

Знаменитость не побоялась отправиться в такое экстремальное путешествие, находясь в положении, хотя врачи, также сообщал 5-tv.ru, предостерегают от подобных поездок. К слову, в этот раз беременная Галич попала в девятибалльный шторм в Антарктиде.