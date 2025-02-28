Назван самый богатый человек в мире

Его состояние оценивается в 419,4 миллиарда долларов.

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на рейтинг компании Altrata.

В списке самых богатых людей, который состоит из 24 позиций, по состоянию на февраль 2025 года, первое место занимает Илон Маск. Его состояние оценивается в 419,4 миллиарда долларов. Он значительно опережает всех остальных участников рейтинга.

Также в данный рейтинг вошли основатель американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, чьи активы оцениваются в 263,8 миллиарда долларов, владелец французского конгломерата LVMH Бернар Арно с состоянием в 238,9 миллиарда долларов, сооснователь американской корпорации по разработке программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон — 237 миллиардов долларов и глава транснациональной холдинговой компании Meta* Марк Цукерберг — 220,8 миллиардов долларов.

На шестом месте в рейтинге богатства находится соучредитель Google, программист и интернет-предприниматель Сергей Брин, родившийся в Москве. Его состояние насчитывает 160,5 миллиардов долларов.

По информации The Wall Street Journal, общее состояние 24 позиций из рейтинга составляет 3,3 триллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск обнаружил, как у США ежегодно крадут миллиарды.

* — Meta признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ