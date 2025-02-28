Назван самый богатый человек в мире

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 45 0

WSJ: Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Назван самый богатый человек в мире

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Его состояние оценивается в 419,4 миллиарда долларов.

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на рейтинг компании Altrata.

В списке самых богатых людей, который состоит из 24 позиций, по состоянию на февраль 2025 года, первое место занимает Илон Маск. Его состояние оценивается в 419,4 миллиарда долларов. Он значительно опережает всех остальных участников рейтинга.

Также в данный рейтинг вошли основатель американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, чьи активы оцениваются в 263,8 миллиарда долларов, владелец французского конгломерата LVMH Бернар Арно с состоянием в 238,9 миллиарда долларов, сооснователь американской корпорации по разработке программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон — 237 миллиардов долларов и глава транснациональной холдинговой компании Meta* Марк Цукерберг — 220,8 миллиардов долларов.

На шестом месте в рейтинге богатства находится соучредитель Google, программист и интернет-предприниматель Сергей Брин, родившийся в Москве. Его состояние насчитывает 160,5 миллиардов долларов.

По информации The Wall Street Journal, общее состояние 24 позиций из рейтинга составляет 3,3 триллиона долларов. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск обнаружил, как у США ежегодно крадут миллиарды.

* — Meta признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
87.70
1.77 92.04
1.86
Идите на риск: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 марта

Последние новости

4:43
Лучше выбросить: чем опасны блины на скисшем молоке
4:29
«Непривычно и дико»: Бородина рассказала, как ее дочери обращались к Сердюкову
4:13
Заживать будет месяц: Ольга Бузова решилась на изменения во внешности
4:00
Идите на риск: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 марта
3:32
Назван самый богатый человек в мире
3:13
Актер из сериала «Половое воспитание» получил 15 лет тюрьмы за изнасилования

Сейчас читают

«Большая потеря»: Анатолий Карпов отреагировал на новость о смерти Бориса Спасского
Скандал ради хайпа? Ольга Бузова и Лада Дэнс не поделили песню
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год