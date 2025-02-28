Ракета «Союз» вывела на орбиту «Прогресс МС-30»

Ракета «Союз» вывела на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-30». Вывод в космос аппарата, а также отделение от третьей ступени носителя, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошло штатно.

На борту «Прогресса» — более двух с половиной тонн научного оборудования, продуктов, воды и топлива. А еще новейший скафандр «Орлан» для выходов в открытый космос. Экипаж испытает его в ближайшее время.

Корабль сделает 34 оборота вокруг Земли и в воскресенье пристыкуется к модулю «Звезда» Международной космической станции (МКС).