Ракета «Союз» вывела на орбиту «Прогресс МС-30»

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На его борту — более 2, 5 тонн научного оборудования, продуктов, воды и топлива.

Фото, видео: Савостьянов Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Ракета «Союз» вывела на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-30». Вывод в космос аппарата, а также отделение от третьей ступени носителя, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошло штатно.

На борту «Прогресса» — более двух с половиной тонн научного оборудования, продуктов, воды и топлива. А еще новейший скафандр «Орлан» для выходов в открытый космос. Экипаж испытает его в ближайшее время.

Корабль сделает 34 оборота вокруг Земли и в воскресенье пристыкуется к модулю «Звезда» Международной космической станции (МКС).

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