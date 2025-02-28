Закон об изъятии заброшенных участков: зачем он нужен и как будет работать

Росреестр подчеркивает: главная цель — вовсе не лишение земель.

Настоящая драма разыгралась в дачном поселке Театральный под Петербургом. Как на пороховой бочке вынуждены жить известные в Северной столице артисты. В их числе и бывшие солисты знаменитого Мариинского театра. Садоводы жалуются на множество заброшенных участков и домов. А это значит, что с приходом теплой погоды в разы возрастает риск возникновения пожаров.

Такие случаи там не редкость. Одним из решений проблемы должен стать новый закон, который вступает в силу уже с 1 марта. По нему хозяев бесхозной земли начнут штрафовать. Сумма внушительная — 50 тысяч рублей. Заброшенные участки и дома также могут изъять. Как будет работать этот механизм, разбиралась корреспондент «Известий» Камилла Байчибаева.

В садовом товариществе Театральный землю выделяли еще в 1980-х только работникам культуры. Отсюда и название. Но сейчас участки даже «культурных» людей приходят в запустение.

«Мы с пилами, с лопатами все это обустроили, а сейчас многие участки бросили, захламили, и мы боимся, что мы сгорим! Потому что весной трава сухая, у нас тут недавно дом сгорел», — сказал житель «СТ Театральный» Виталий Афанасков.

В Театральном бесхозных участков уже девять из двухсот. Жители жалуются: бегут крысы. Еще одна опасность — сухие деревья, которые могут рухнуть на соседнюю территорию. И спилить их некому.

На первый взгляд — самый настоящий лес. Но территория частная. Об этом говорят вот эти ворота. На опушку не пробраться. Наследники вступать в права не торопятся. Привести такую дачу в порядок — дело затратное.

«Поэтому они предпочитают в наследство не вступать, и участок не забирать, и он ни им, ни нам — как собака на сене», — сказала председатель «СТ Театральный» Виктория Струкова.

Но есть и те, кто не может доказать право собственности, а значит и просто распорядиться землей.

«В дирекции ТСЖ нет документов, что был Постников Александр Федорович, потом Татьяна Андреевна Постникова… У Татьяны Андреевны была эта книжка, форма… Но у меня столько переездов в жизни было, наверное, она куда-то запропастилась — мне не доказать ничего», — сказал заслуженный артист РФ, худрук театра «Индиго» Александр Постников.

Если такие, как Александр Постников, не решат вопрос с документами и не приведут участок в порядок в течение трех лет, его могут изъять. Соответствующий закон вступает в силу с первого марта. И уже в 2028 году Росреестр начнет проверки. Критерии сейчас устанавливают.

«Предполагается, что они будут установлены с 1 сентября 2025-го года. Пока есть только предположение, что это будут более 50% участка, заросшие сорной растительностью, кустарником. Некоторые критерии будут относиться к разрушенным строениям», — сказал государственный инспектор по земельному надзору Лужского района Максим Данилов.

Немало участков, хозяев которых просто не могут установить. Так, в Театральном за год удалось отыскать только трёх собственников, а в СНТ «Восход», например, заброшенных участков порядка десяти. Данные о хозяевах отсутствуют.

«Кого ни мы не знаем, ни Росреестр, вот, наверное, это как раз те участки, которые подлежат изъятию. Полагаю, что оно перейдет в муниципальную собственность и будет выставлено на торги», — сказала председатель СНТ «Восход» Ирина Ливенцева.

Росреестр подчеркивает: главная цель нового закона вовсе не изъятие земель.

«Задача — не привлечение к ответственности, не сбор штрафов, а повышение грамотности населения. Чтобы люди понимали, что свои объекты нужно оформлять», — сказал статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

По оценкам экспертов, 10–15% этих земель — заброшены.