Суд оштрафовал владельца танкера «Волгонефть-212» на 30 тысяч рублей

По громкому делу о разливе мазута на черноморском побережье вынесено новое судебное решение. Владельцев танкера «Волгонефть-212», который разломился пополам и полностью затонул, оштрафовали за нарушение технических регламентов.

Правда, штраф оказался намного меньше даже примерной суммы экологического ущерба. По оценкам экспертов, она может превышать 30 миллиардов рублей. Судовладельца же обязали заплатить только 30 тысяч рублей. И даже этот штраф он собирается оспорить.

Это уже второе решение по делу о кораблекрушениях в Керченском проливе. Две недели назад суд оштрафовал владельцев другого танкера — севшего на мель «Волгонефть-239» — на 300 тысяч рублей.

Оба судна потерпели крушение в Черном море в декабре прошлого года.