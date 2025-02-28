Рабочий визит: Сергей Шойгу встретился с Си Цзиньпином в Китае
Сергей Шойгу встретился с Си Цзиньпином
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Основная тема переговоров — сотрудничество в сфере безопасности и обороноспособности.
Сотрудничество в сфере безопасности и обороноспособности — стало главной темой переговоров Сергея Шойгу и председателя КНР Си Цзиньпина.
Секретарь Совбеза находится в Пекине с рабочим визитом. По его словам, отношения обеих стран сейчас находятся на максимально высоком уровне за всю историю. И это заметно в самых разных сферах. В том числе, в общих взглядах на международную повестку.
Ранее у Сергея Шойгу состоялась также встреча с главой МИД Китая Ваном И, во время которой обсудили важность сохранения исторической правды, когда речь идет о событиях и итогах Второй мировой войны.
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