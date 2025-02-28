Новые возможности: что изменится в жизни россиян с 1 марта

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Таксистам запретят выходить на линию без прохождения аттестации

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

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Таксистам запретят выходить на линию без прохождения аттестации.

С 1 марта в России вступит в силу ряд изменений в законодательстве. Так, появится возможность установить самозапрет на выдачу кредитов. Он распространяется как на очные, так и на дистанционные заявки в банках и микрофинансовых организациях.

Во-первых, эта опция предостережет заемщика от, порой, импульсивных решений, а во-вторых, защитит от мошенников. Для этого достаточно подать заявление через Госуслуги. А с осени установить мораторий можно будет и в МФЦ.

Кроме того, подросткам окончательно запретят продажу энергетиков и зажигалок. При покупке таких товаров может прозвучать просьба продавца предъявить паспорт.

Таксистам запретят выходить на линию без прохождения аттестации. Им необходимо сдать экзамены и подтвердить знания правил движения, и порядка действий в нештатных ситуациях.

И еще нововведение — водители теперь смогут снимать машину с учета онлайн в личном кабинете на портале Госуслуг. Это касается и автомобилей, которые находятся в угоне.

Изменения есть и в социальной сфере. Выплаты бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых структур со следующего месяца проиндексируют на 9,5%.

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