Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение

В ходе переговоров в Стамбуле, посвященных возобновлению работы дипломатических миссий России и США, российская сторона предложила американской рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом 28 февраля заявило Министерство иностранных дел России.

«Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран. В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — говорится в сррбщении на официальном сайте ведомства.

Переговоры проходят с участием директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева и заместителя заместителя госсекретаря США Сонаты Коултер.

Участники переговоров также обсудили совместные меры по обеспечению финансирования деятельности дипломатических представительств России и США на двусторонней основе. Кроме того, они обсудили, как создать условия для эффективного выполнения дипломатами своих обязанностей, и рассмотрели способы преодоления различных проблем, оставшихся в наследство от предыдущих правительств.

Ранее 5-tv.ru цитировал президента РФ Владимира Путина, который заявил о том, что Россия и США настроены на восстановление отношений.