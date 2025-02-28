Путин заявил, что Россия и США настроены на восстановление отношений

Владимир Путин прокомментировал переговоры России с новой американской администрацией. Глава государства отметил: эти контакты вселяют определенные надежды. Желание возобновить отношения между Москвой и Вашингтоном взаимно.

«Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинские, и другие региональные кризисы.

Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых «правил» и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что РФ и США вернутся к цивилизованной дипломатии.