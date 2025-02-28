В Петербурге врача наказали за спасение пациента

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В Петербурге врача наказали за спасение пациента во внеурочное время

Фото, видео: 5-tv.ru

Реаниматолога клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Санкт-Петербурге врача-реаниматолога наказали за то, что он слишком долго находился на работе. Он спасал пациента, но, судя по позиции руководства больницы, в этот момент мог допустить врачебную ошибку. В итоге, пока родственники больного пишут благодарности, со стороны медицинского учреждения пришло дисциплинарное взыскание. Все стороны выслушал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Двадцать пятого февраля мне вручили приказ о применении дисциплинарного взыскания», — рассказал Александр Алексеев, врач-реаниматолог.

В руках заведующего отделением реанимации Боткинской больницы Петербурга несколько листов с текстом приказа о его первом дисциплинарном взыскании за 35 лет врачебной практики.

«Меня наказать за то, что я приезжал во внерабочее время и оказывал помощь пациентам своего отделения, находящимся в критическом состоянии», — сказал врач.

Еще раз: врача пытаются наказать за выполнение прямых обязанностей не по регламенту. По документам рабочий день Александра Михайловича начинается ровно в девять утра, заканчивается в шестнадцати часов двенадцать минут и ни секундой больше. После, видимо, по логике того же регламента, если кому-то из пациентов отделения потребуется помощь или что-то произойдет, реаниматолог не должен спасать.

«Если операция начинается в 16:00, у больного, допустим, с тем же аппендицитом. Хирург что, в 16:12 заканчивает операцию? И говорит, что зашью завтра?» — недоумевает Александр.

О переработках врача нарушителя порядка в больнице узнали случайно. Родственники одного из пациентов, которому Алексеев фактически спас жизнь, написали благодарность в комитет здравоохранения с просьбой поощрить. В больнице прочли, приняли, исполнили — наказали дисциплинарным взысканием.

«При проведении служебной проверки по внутреннему инциденту были выявлены факты неоднократного нахождения заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Алексеева на рабочем месте во внерабочее время. Самостоятельное принятие врачом решения о выходе во внерабочее время трудовым законодательством не предусмотрено. Это связано с тем, что нахождение врача на рабочем месте должно быть официально зафиксировано», — написали проверяющие комитету здравоохранения.

В ответе больницы сухо перечисляют: и уважительных причин для нахождения врача не было, работа по плану и графику, пациентам дополнительно ничего не требовалось, а своим присутствием реаниматолог мог только навредить. Все должно быть учтено, обосновано и, главное, оплачено.

«Если происходит какое-то изменение в графике, об этом обязательно надо сообщать непосредственному руководителю. На это подается отдельное заявление. Если необходимо выходить в выходные дни или еще что-то. Поэтому никаких, скажем, вольностей нет», — прокомментировал ситуацию Андрей Кондрахин, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России.

Вот только что делать с пациентами, которым нужна помощь, а у врача время истекло? Видимо, дать почитать правила и нормы.

«Муж заболел пневмонией. Хуже и хуже состояние. У него отказали ноги, у него уже вместо одной три пневмонии. Он попадает в реанимацию, где заведующий именно Александр Михайлович. Боролся до последнего за него. Он, вообще, был не жилец», — поделилась супруга пациента врача-реаниматолога Александра Алексеева.

Близкие пациента считают: именно помощь и участие врача в любое время, и тот конкретный приезд ночью спасли человеку жизнь.

«Я намерен дальше работать, и я все равно буду ездить на работу. Вот сейчас я уехал с работы в шестнадцать часов двенадцать минут, а у меня сейчас на 12 койках находятся 11 пациентов на искусственной вентиляции легких. От этих пациентов отойти нельзя», — рассказал Михайлов.

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