Катя IOWA «зажгла» на дне рождения Карины Мурашкиной — во всех смыслах

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 48 0

Катя IOWA пришла на день рождения Карины Мурашкиной в костюме зажигалки

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В разгар вечеринки певица устроила настоящий перформанс.

Певица Катя IOWA стала главным сюрпризом на вечеринке в честь дня рождения телеведущей Карины Мурашкиной, заявившись в костюме… зажигалки! Однако это далеко не единственное, чем удивила в тот вечер всех гостей певица. Эксклюзивными кадрами с мероприятия делится 5-tv.ru.

«Главное — гореть и зажигать, особенно в такой день!» —прокомментировала певица выбор своего наряда.

Все были в восторге от образа артистки, но это было только начало представления.

В разгар вечеринки Катя IOWA решила устроить необычный диджей-сет, сыграв музыку на фруктах и овощах вместе с именинницей. На удивление, в руках певицы даже обычные яблоки, апельсины и баклажаны превратились в инструменты и звучали не хуже синтезатора.

Конечно, здесь не обошлось без специальных технологий, позволяющих услышать звук там, где его никто не ожидал.

В итоге мероприятие по случаю дня рождения превратилось в пространство для экспериментов в музыке и настоящий перформанс. Артистке удалось всем показать, что при помощи харизмы, таланта и креатива можно сделать любое шоу незабываемым и «зажечь» — во всех смыслах этого слова.

Ранее 5-tv.ru писал, как Люся Чеботина одевается в повседневной жизни.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Чары ретроградной Венеры: любовный гороскоп на март 2025

Последние новости

20:20
Северный морской путь: Арктика станет ключевым транспортным коридором
20:04
Вспышка кишечной инфекции в Якутии: Роспотребнадзор устанавливает источник заражения
19:48
«Ахиллесова пята Трампа»: каких уступок президент США напрасно ждет от России
19:32
Автоблогера Венгалби арестовали за попытку дать взятку инспектору ДПС
19:16
Катя IOWA «зажгла» на дне рождения Карины Мурашкиной — во всех смыслах
19:00
Тише едешь — дальше будешь: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 марта

Сейчас читают

ВСУ бросали оружие: новые кадры освобождения села Погребки бойцами России
Оставила в подъезде: в Петербурге пьяная мать подбросила годовалую дочь ее отцу
Сербские фанаты перед матчем в Белграде спели «Катюшу» в поддержку России
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год