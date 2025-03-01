«Оказалось, он живет с какой-то бабой»: Юлия Ахмедова рассталась с возлюбленным
Юмористка Юлия Ахмедова рассталась с возлюбленным из-за измен
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
После разрыва отношений бывший парень еще остался должен ей денег.
Юмористка Юлия Ахмедова призналась, что рассталась со своим любимым человеком из-за его измен. Об этом она рассказала в шоу своего коллеги Ильи Соболева.
Оказалось, что парень долгое время жил одновременно с двумя девушками, но в разных городах. При этом после расставания экс-возлюбленный вывез из их квартиры все вещи и остался должен звезде Stand Up денег. Теперь его ненавидят все знакомые и друзья юмористки.
«Мы с ним жили, а оказалось, что в другом городе он живет тоже с какой-то бабой. Я прихожу с работы, а он уже все вещи вывез, пока меня не было. Ничего мне не сказал и еще денег должен остался», — призналась Юлия.
Личность своего бывшего парня артистка предпочла не раскрывать. Ахмедова лишь добавила, что в итоге он женился на той девушке, с которой ей изменял.
Ранее 5-tv.ru писал, что Погребняк жестко пристыдила Natan. Блогер решила высказать рэперу все, что думает о нем после его похождений на съемках шоу.
Читайте также
79%
0.56 91.57
-0.47
Нашли ошибку?