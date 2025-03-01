«Оказалось, он живет с какой-то бабой»: Юлия Ахмедова рассталась с возлюбленным

После разрыва отношений бывший парень еще остался должен ей денег.

Юмористка Юлия Ахмедова призналась, что рассталась со своим любимым человеком из-за его измен. Об этом она рассказала в шоу своего коллеги Ильи Соболева.

Оказалось, что парень долгое время жил одновременно с двумя девушками, но в разных городах. При этом после расставания экс-возлюбленный вывез из их квартиры все вещи и остался должен звезде Stand Up денег. Теперь его ненавидят все знакомые и друзья юмористки.

«Мы с ним жили, а оказалось, что в другом городе он живет тоже с какой-то бабой. Я прихожу с работы, а он уже все вещи вывез, пока меня не было. Ничего мне не сказал и еще денег должен остался», — призналась Юлия.

Личность своего бывшего парня артистка предпочла не раскрывать. Ахмедова лишь добавила, что в итоге он женился на той девушке, с которой ей изменял.

Ранее 5-tv.ru писал, что Погребняк жестко пристыдила Natan. Блогер решила высказать рэперу все, что думает о нем после его похождений на съемках шоу.