Британский министр покинула пост в знак протеста против сокращения помощи другим странам

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Британский министр покинула пост в знак протеста

Министр международного развития Британии подала в отставку в знак протеста

Фото: www.globallookpress.com/UK Foreign, Commonwealth & Devel

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По ее мнению, премьер-министр страны Кир Стармер не сможет выполнить свои обещания.

Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс уходит в отставку после решения премьер-министра страны Кира Стармера уменьшить помощь другим государствам ради повышения расходов на оборону. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

«С грустью сообщаю, что мне пришлось подать в отставку с поста министра международного развития, по делам женщин и равноправия», — заявила она.

Доддс объяснила, что она не согласна с решением Стармера сократить бюджет на иностранную помощь, чтобы увеличить расходы на оборону. Кроме того, это похоже на то, что недавно предпринфл президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. На днях он сократил присутствие Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине. Вместо 64 американских сотрудников остается только восемь.

Помимо этого, Доддс заявила, что хоть Стармер пообещал оставить поддержку сектора Газа, Судана и Украины, но она уверена, что премьер-министр не сможет выполнить данное обещание. По ее словам, нет «легких путей» для увеличения оборонных расходов, но Доддс не согласна с такими способами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что представители 18 стран посетят саммит по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет 2 марта в Великобритании.

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