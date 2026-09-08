Привычные дела стали сложнее: какой сигнал может указывать на деменцию

Привычные действия становятся сложнее при первых нарушениях памяти

Одним из ранних признаков деменции могут быть изменения в привычных бытовых действиях человека. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказал невролог Сергей Климов.

По словам специалиста, тревожным сигналом становится ситуация, когда человек начинает испытывать сложности с выполнением давно знакомых задач, которые раньше не вызывали затруднений.

Врач отметил, что в начале заболевания нарушения могут проявляться незаметно. Человек способен забывать детали недавних событий, терять последовательность действий при выполнении обычных дел или чаще нуждаться в подсказках близких.

При этом единичная забывчивость сама по себе не всегда говорит о развитии деменции. На память могут влиять усталость, стресс, недостаток сна и другие факторы.

Невролог подчеркнул, что при появлении устойчивых изменений в поведении, ухудшении памяти и снижении способности справляться с привычными задачами стоит обратиться к специалисту для оценки состояния.

Раннее выявление возможных нарушений позволяет вовремя начать работу с факторами риска и подобрать необходимую поддержку.

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