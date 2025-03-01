«У меня 4,5 млн прослушиваний»: есть ли у звезды хита «Сигма бой» конкуренты

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 23 0

У исполнительница хита «Сигма бой» Betsy 4,5 млн прослушиваний

Betsy: «Не считаю Милану Хаметову и Милану Стар конкурентками»

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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В прошлом долгое время была популярна песня «ЛП», которые выпустили другие девочки-блогеры. Стоит ли Betsy волноваться за свою популярность?

Исполнительница песни «Сигма бой» Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева) не считает Милану Хаметову и Милану Стар, которые создали совместный хит «ЛП», конкурентками. Об этом юная певица заявила в интервью HiFi-стримингу «Звук».

«Я не считаю Милану Хаметову и Милану Стар своими конкурентками. У меня 4,5 миллиона прослушиваний, а у них меньше миллиона. Хотя по медийности мы на близком уровне», — ответила Betsy.

Трек «Сигма бой» исполняют Betsy и 12-летняя Мария Яновская. Песня вышла 4 октября 2024 года и стала известна во всем мире благодаря вирусной популярности в TikTok. Трек на сервисе Spotify она какое-то время возглавляла всемирный чарт Viral 50 Global. В январе 2025 года песня вошла в топ-10 мирового чарта Billboard.

Betsy напомнила, что трек, который создал ее отец продюсер Михаил Чертищев, вошел в международные чарты, обойдя при этом песни американских звезд Кейти Перри и Кешу.

И хотя хит «ЛП», который исполнили Милана Хаметова и Милана Стар, также приобрел популярность сразу после выхода, но сами девочки не общаются уже с 2023 года. По неизвестным причинам в их дружбе произошел раскол и им до сих пор не удалось наладить отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Катя Лель и исполнительница песни «Сигма бой» выпустят совместный трек.

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