Детали странного дела: тело жены Хэкмена было найдено частично мумифицированным

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Тело жены актера Джина Хэкмена найдено частично мумифицированным

Тело жены Джина Хэкмена было найдено в состоянии мумификации

Фото: www.globallookpress.com/Laura Luongo/PIP-Landmark via ww

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Двукратного обладателя премии «Оскар», его супругу, а также одну из собак пары обнаружили мертвыми в их доме. Появились новые детали трагедии.

Стали известны новые подробности загадочной смерти 95-летнего Джина Хэкмена и его 63-летней супруги Бетси Аракавы. По данным TMZ, издание ссылается на полицейский ордер, тело женщины было уже частично мумифицированным, когда его нашли. Оно находилось в ванной комнате, рядом — открытая упаковка медпрепарата, таблетки разбросаны. Рядом с головой Аракавы лежал опрокинутый обогреватель, вероятно, он упал после ее смерти.

Также около супруги актера нашли мертвую немецкую овчарку, одну из трех собак, живших у знаменитостей. Тело Бетси к моменту обнаружения начало разлагаться: лицо опухло, руки и ноги были мумифицированы. Исходя из этого, следователи сделали вывод, что трагедия произошла несколько недель назад, а не дней, как предполагалось раньше.

На тело Джина Хэкмена полицейские наткнулись, обследуя подсобное помещение. Судя по всему, смерть настигла его внезапно, он упал, обронив трость и солнцезащитные очки. Входная дверь дома пары была открыта, но следов взлома правоохранители не зафиксировали.

Дочь Хэкмена Элизабет от первого брака с Фэй Малтис выдвигала версию об отравлении угарным газом, но побывавшие на месте происшествия эксперты ее не подтвердили. Ответ за заявление о возможной утечке дали и представители газовой компании Нью-Мексико. Они отметили, что нет никаких неисправностей или проблем с трубами ни в доме, ни по-соседству.

Джин Хэкмена и пианистка Бетси Аракава поженились в 1991 году, общих детей у пары не было. Супруги жили в городе Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Об их смерти при невыясненных обстоятельствах стало известно 26 февраля. На счету артиста более 90 ролей и две премии «Оскар». Наиболее известные киноработы — «Враг государства», «Непрощенный», «Бонни и Клайд», «Миссисипи в огне», «Вердикт за деньги», «Французский связной», «Сердцеедки», «Семейка Тененбаум» и другие.

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