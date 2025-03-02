Российские беспилотники поразили командный пункт ВСУ в Херсонской области

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 16 0

Бойцы РФ каждый день уничтожают объекты противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Бойцы гвардейского десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Днепр» с помощью беспилотников нанесли поражение командный пункт ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчет беспилотных летательных аппаратов российских десантников выявил и уничтожил командно-наблюдательный пункт противника. Правый берег Днепра, Херсонская область», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что операторы дронов выявляют и уничтожают опорные и командно-наблюдательные пункты, пункты управления БПЛА, технику и боевиков противника. Расчет работает парой. Первый готовит беспилотник к запуску, в это же время второй номер находит цель. После запуска он корректирует его полет для точного наведения на объект.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как российские военные борются с вражескими дронами в зоне СВО.

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