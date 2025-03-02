«Углубляющийся раскол»: США могут вывести из Европы около 20 тысяч военных

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 49 0

WP: американские военные могут быть выведены из Европы

«Углубляющийся раскол»: США могут вывести из Европы около 20 тысяч военных

Фото: www.globallookpress.com/Omar MartÃ­nez

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Последствия вывода могут стать как символическими, так обернуться «худшими страхами Европы».

Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Европы около 20 тысяч американских военнослужащих. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники. Причина — растущие разногласия с европейскими союзниками.

Углубляющийся конфликт между Трампом и странами Старого Света вызывает в Европе серьезные опасения. Однако, по мнению некоторых источников, вывод войск мог бы быть «возвращением к нормальной жизни» для континента.

«Углубляющийся раскол администрации Трампа с европейскими союзниками и предложения сократить численность американских войск усилили беспокойство Европы относительно этого», — указано в материале газеты.

В то же время, на фоне все большего напряжения, европейские политики требуют гарантий, что этот шаг не станет результатом тайных договоренностей между Трампом и Владимиром Путиным.

Для многих стран Европы сокращение присутствия американской армии — это тревожный сигнал. Снижение военного контингента воспринимается как угроза безопасности, учитывая нестабильность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США разрабатывают план возобновления работы «Северного потока-2».

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