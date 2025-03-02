США разрабатывают план возобновления работы «Северного потока-2»

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FT: США готовят перезапуск «Северного потока-2»

FT: в США планируют перезапустить «Северный поток — 2»

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Тема:
Северный поток

Перезапуск может стать частью стратегии по урегулированию конфликта на Украине.

Бывший исполнительный директор компании — оператора проекта «Северный поток — 2» Маттиас Варниг работает над планом по перезапуску газопровода с помощью американских инвесторов, сообщила газета FT.

Администрация президента США Дональда Трампа знает о планах и рассматривает их как шанс восстановить отношения с Москвой. Источники утверждают, что возобновление проекта может стать частью дипломатической стратегии для мирного урегулирования конфликта на Украине и улучшения экономических связей между США и Россией. Участие надежных американских партнеров, по мнению экспертов, придаст проекту дополнительную стабильность и доверие.

«США сказали бы: «Ну теперь на Россию можно будет положиться, потому что в этом участвуют заслуживающие доверия американцы», — заявил в беседе с журналистами неназванный бывший высокопоставленный американский чиновник.

В Брюсселе новость вызвала немалое беспокойство. Газопровод может оказать серьезное влияние на энергетическую безопасность Европы, а американцы, как и российские коллеги, получат важный рычаг влияния на поставки газа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что депутат Бундестага Севим Дагделен требовал запустить «Северный поток — 2» в Германии.

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