США разрабатывают план возобновления работы «Северного потока-2»

Перезапуск может стать частью стратегии по урегулированию конфликта на Украине.

Бывший исполнительный директор компании — оператора проекта «Северный поток — 2» Маттиас Варниг работает над планом по перезапуску газопровода с помощью американских инвесторов, сообщила газета FT.

Администрация президента США Дональда Трампа знает о планах и рассматривает их как шанс восстановить отношения с Москвой. Источники утверждают, что возобновление проекта может стать частью дипломатической стратегии для мирного урегулирования конфликта на Украине и улучшения экономических связей между США и Россией. Участие надежных американских партнеров, по мнению экспертов, придаст проекту дополнительную стабильность и доверие.

«США сказали бы: «Ну теперь на Россию можно будет положиться, потому что в этом участвуют заслуживающие доверия американцы», — заявил в беседе с журналистами неназванный бывший высокопоставленный американский чиновник.

В Брюсселе новость вызвала немалое беспокойство. Газопровод может оказать серьезное влияние на энергетическую безопасность Европы, а американцы, как и российские коллеги, получат важный рычаг влияния на поставки газа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что депутат Бундестага Севим Дагделен требовал запустить «Северный поток — 2» в Германии.