Композитор Юрий Мартынов умер в первый день весны на 68-м году жизни

Композитор, аранжировщик и продюсер, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Мартынов умер 1 марта во возрасте 67 лет. Об этом в интервью 5-tv.ru сообщила Анна Пугач — супруга его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева. По ее словам, в последнее время артист чувствовал себя плохо, из-за проблем со здоровьем предчувствовал скорый уход. Накануне смерти Мартынов привел все дела в порядок и позаботился об авторских правах на собственное творческое наследие, а также наследие брата Евгения Мартынова, знаменитого композитора и певца, умершего в1990 году (42 года).

Как отметила Анна Пугач, Юрий Мартынов был очень предан своей семье и бережно хранил память о матери и старшем брате. Его дом практически превратился в музей, он тщательно следил за тем, кто исполнял песни покойного артиста, посвятил ему книгу «Лебединая верность Евгения Мартынова: Факты биографии, воспоминания о жизни, размышления о творчестве». В последний раз они встречались около месяца назад на Кунцевском кладбище, где похоронены родственники композитора и супруг Пугач — Андрей Дементьев.

«И вот я с ним встретилась на Кунцевском кладбище. Он обычно по субботам вечером приходил… Я почувствовала, что он не очень хорошо себя чувствует. Он меня познакомил с молодым человеком, Сергеем Филимоновым, сказал, что очень хороший певец, чтобы я его послушала и просил приглашать на концерты. Филимонов потом прислал мне в своем исполнении песню Мартынова „Отчий дом“, которую Лев Лещенко пел всегда. И это очень хорошо. Я поняла, что уходит Юра, что он нашел человека, которому готов был отдать права», — поделилась Анна Пугач.

По словам собеседницы 5-tv.ru именно Сергей Филимонов теперь будет распоряжаться творческим багажом братьев Мартыновых. Он же и сообщил Пугач, что Юрий Григорьевич не победил тяжелую болезнь и умер в больнице. Композитор обо всем проинструктировал преемника, все распределил заранее и объяснил, кому позвонить.

«Конечно, похоронен он будет там же, на Кунцевском кладбище. Маму он очень любил, тоже опекал до последнего. Такой просто настоящий сын был, заботливый, внимательный. Вот и мама там, и Евгения Мартынов там, и он там», — заключила Пугач.

Юрий Григорьевич окончил Артемовское государственное музыкальное училище по классу фортепиано, затем Московскую государственную консерваторию имени Чайковского по классу композиции. Еще во время учебы он начал проявлять талант на всесоюзных конкурсах. Он известен как автор симфоний, сонат, камерно-инструментальных циклов, вокально-хоровых произведений, киномузыки, а не только популярных песен.

Композиции авторства Мартынова в разные годы (кроме брата) исполняли Людмила Зыкина, Александр Серов, Николай Караченцов, Ольга Зарубина, Азиза, Сергей Беликов, Филипп Киркоров, Виктор Салтыков и многие другие. Помимо Андрея Дементьева с композитором сотрудничали поэту Роберт Рождественский и Юрий Гарин. В 1993 году он создал и возглавил «Клуб Евгения Мартынова», который занимается творческой и благотворительной деятельностью.

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