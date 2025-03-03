На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе произошло возгорание

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе началось в Уфе. Об этом 5-tv.ru сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Сегодняшней ночью сотрудники МЧС были направлены на место происшествия после поступившего сообщения о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода. В сообщении ведомства отмечается, что пожар повышенного ранга. Тем не менее, грозы для близлежащих районов нет.

По предварительным данным, горение началось в районе печи сжигания. На место также были направлены специалисты для мониторинга состояния воздуха.

О пострадавших не сообщалось.