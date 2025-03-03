«Загорелся со второго удара»: ВС РФ уничтожили несколько танков Leopard ВСУ
В Курской области наши операторы БПЛА сожгли колонну украинских бронемашин.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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На красноармейском направлении наши военные уничтожили несколько вражеских танков Leopard. Точные удары на счету операторов FPV-дронов соединения спецназначения группировки войск «Центр». Враг прятал бронемашины натовского производства в укрытиях и выезжал только по ночам. Тем не менее, нашим бойцам удалось выследить и поразить технику.
«Я его выследил. Свежие следы вели с дороги в лесополосу. Нанес ему первый удар, со второго удара он загорелся», — заявил разведчик-оператор Виталий.
А это кадры из Курской области: в Суджанском районе наши операторы беспилотников сожгли колонну украинских бронемашин. Несколько вражеских БМП с пехотой пошли на прорыв, но были замечены с воздуха и поражены ударами FPV-дронов. В ходе боя российские военные уничтожили также гаубицу Д-20, замаскированную в лесополосе.
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