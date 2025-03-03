Лучший фильм: «Анора» с Борисовым и Эйдельштейном завоевала «Оскар»

Режиссер картины также был удостоен награды как лучший.

Кинокартина «Анора» с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Группа, работавшая над фильмом, вышла в полном составе на сцену забрать нагруду в главной номинации.

Режиссер картины Шон Бейкер также был удостоен «Оскара». И исполнившая главную роль в фильме актриса Майки Мэдисон также получила главную награду — за лучшую женскую роль.

Сам фильм получил еще две статуэтки в номинациях лучший оригинальный сценарий и монтаж.

Главная интрига для российского зрителя продержалась всего несколько минут. Юра Борисов, претендовавший на лучшую мужскую роль второго плана, повторил сценарий Золотого глобуса и уступил «Оскар» Кирану Калкину.

О номинации Юры Борисова стало известно в конце января. Сам фильм «Анора» Шона Бейкера попал в шесть номинаций. Российский артист стал мировой звездой в одночасье. Интервью зарубежным журналистам давал по видеосвязи вместе с женой Анной Шевчук и дочерьми. И признавался, что супруга чуть не потеряла голос, когда узнала о номинации — так громко кричала от радости.