«Особенно жалуются на Аллу-Викторию»: как учатся дети Киркорова за границей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 31 0

Дети Филиппа Киркорова стали более самостоятельными благодаря школе-пансионату

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Наследникам певца исполнилось 13 лет, это очень трудный период как для самого ребенка, так и для родителя.

Дети народного артиста РФ Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория — стали более самостоятельными и дисциплинированными благодаря учебе в школе-пансионате, которая находится в Дубае. Об этом музыкант рассказал 5-tv.ru на десятой юбилейной церемонии награждения Российской национальной премии «Виктория».

По словам «короля российской эстрады», наследники ежедневно с ним связываются. Мартин, например, активно занимается спортом, в особенности футболом, и радует отца своими оценками.

«Звонят, рассказывают, пишут SMS в основном. У них только один час в день на телефон. Но пять-десять минут на отца всегда есть», — ответил певец.

Помимо этого, у детей Киркорова при себе есть карточки, откуда они могут снять деньги или совершить покупку. Средства они активно копили, пока были дома и получали «зарплату» за то, что убирали участок.

«Не балую. И тысячами, миллионами не заваливаю. Они знают цену деньгам. Они, когда имеют свои собственные деньги, уже знают, куда их потратить. Их не очень много, поверьте мне. Но у них карточки есть, которыми они пользуются. Если надо, я что-то закину всегда», — сказал Киркоров.

Также дистанционно музыкант связываться с директором школы. Ему рассказывают, как дети учатся и какое у них было поведение. Только с последним есть небольшие проблемы и у Мартина, и у Аллы-Виктории, поскольку у них сейчас непростой период.

«Это дети, это подростки, это 13 лет. Это самый такой тяжелый возраст. Особенно жалуются на Аллу-Викторию. Не хочу учиться, хочу жениться», — подчеркнул артист.

Однако благодаря учебе в пансионате его дети стали более самостоятельными. На каникулы они приезжают домой, где каждое утро заправляют постель, после еды моют посуду, сами собирают вещи и закидывают их в стиральную машину. Поэтому он не сомневается, что к взрослой жизни они точно готовы.

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