Учения в Индийском океане: Тихоокеанский флот РФ показал боевую готовность

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Российские боевые корабли провели учения в Индийском океане

Фото, видео: 5-tv.ru

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В ходе маневров были отработаны сценарии отражения воздушных атак и ухода от ракетных ударов условного противника.

Российские боевые корабли провели учения в восточной части Индийского океана.

В маневрах приняли участие корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Они отработали отражение воздушной атаки и ведение морского боя.

Для разведки и поиска целей в небо поднимали вертолет Ка-27М. Корабли использовали автоматические пушки и артиллерийские установки, а также применяли систему постановки пассивных помех для ухода от ответного ракетного удара условного противника.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе двух корветов и среднего морского танкера находится в дальнем походе с начала февраля. Ранее они приняли участие в международных военно-морских учениях «Комодо-2025» вблизи индонезийского острова Бали.

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