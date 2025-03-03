Учения в Индийском океане: Тихоокеанский флот РФ показал боевую готовность

В ходе маневров были отработаны сценарии отражения воздушных атак и ухода от ракетных ударов условного противника.

Российские боевые корабли провели учения в восточной части Индийского океана.

В маневрах приняли участие корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Они отработали отражение воздушной атаки и ведение морского боя.

Для разведки и поиска целей в небо поднимали вертолет Ка-27М. Корабли использовали автоматические пушки и артиллерийские установки, а также применяли систему постановки пассивных помех для ухода от ответного ракетного удара условного противника.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе двух корветов и среднего морского танкера находится в дальнем походе с начала февраля. Ранее они приняли участие в международных военно-морских учениях «Комодо-2025» вблизи индонезийского острова Бали.