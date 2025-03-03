ВКС России нанесли мощный удар по объектам украинских боевиков в Запорожье

Полуторатонные авиабомбы с модулями коррекции обеспечили точное поражение целей.

Российские Воздушно-космические силы нанесли мощный удар по вражеским объектам в оккупированной части Запорожской области.

Экипажи Су-34 применили в том числе полуторатонные авиабомбы. Их оснащают специальными модулями планирования и коррекции, которые превращают обычные боеприпасы в высокоточное оружие.

Все попадания отслеживали с помощью дронов-разведчиков.

Появились кадры с угледарского направления. Операторы ударных беспилотников устроили охоту на западную бронетехнику. В груду обгоревшего металла они превращают американский бронетранспортер «MaxxPro».

Еще одной пораженной целью стала постройка, где находились боевики.

Зафиксировать удалось и скоротечный воздушный бой. Наш дрон протаранил тяжелый украинский гексакоптер «Баба-яга» и вывел его из строя.