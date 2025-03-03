ВКС России нанесли мощный удар по объектам украинских боевиков в Запорожье

Эфирная новость 12 0

ВКС России нанесли мощный удар по объектам ВСУ в Запорожской области

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Полуторатонные авиабомбы с модулями коррекции обеспечили точное поражение целей.

Российские Воздушно-космические силы нанесли мощный удар по вражеским объектам в оккупированной части Запорожской области.

Экипажи Су-34 применили в том числе полуторатонные авиабомбы. Их оснащают специальными модулями планирования и коррекции, которые превращают обычные боеприпасы в высокоточное оружие.

Все попадания отслеживали с помощью дронов-разведчиков.

Появились кадры с угледарского направления. Операторы ударных беспилотников устроили охоту на западную бронетехнику. В груду обгоревшего металла они превращают американский бронетранспортер «MaxxPro».

Еще одной пораженной целью стала постройка, где находились боевики.

Зафиксировать удалось и скоротечный воздушный бой. Наш дрон протаранил тяжелый украинский гексакоптер «Баба-яга» и вывел его из строя.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.26
0.56 91.57
-0.47
Непредсказуемое начало весны: финансовый гороскоп на март 2025

Последние новости

16:27
ВКС России нанесли мощный удар по объектам украинских боевиков в Запорожье
16:10
По режиму: как интервальное голодание влияет на работу мозга
15:52
Песков прокомментировал итоги британского саммита по Украине
15:34
Чистый понедельник: что можно и нельзя делать в священный праздник
15:19
Мошенница или невинная овечка? Что во внешности Блиновской давно намекало на тюремный срок
15:00
Скандал в Овальном кабинете: США рассматривает прекращение помощи Украине

Сейчас читают

Сколько США заработают на стратегических ресурсах Украины: ИИ подсчитал
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год