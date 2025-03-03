Путин провел рабочую встречу с главой Татарстана Миннихановым

Состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Политики обсудили ряд тем, связанных со строительством в регионе и промышленностью. К примеру, Татарстан производит 24% полиэтилена, 41% каучука, 61% — грузовых машин, а также 7% — это добыча нефти.

«По объему промышленной продукции мы вышли на пять триллионов 651 миллиард — 105% рост, ВРП — где-то 103,9. В принципе, если бы мы добычу не снижали по ОПЕК, у нас бы цифры на 1,5% больше были. Нормально», — ответил Минниханов.

Помимо этого, глава республики подчеркнул важность поддержки участников СВО. По его словам, с начала украинского конфликта было мобилизовано более 38 тысяч человек. Причем в Татарстане 15 Героев России, семь из них объявлены посмертно. Также 1829 военнослужащих были награждены орденами Мужества.

«Воюют мужественно», — отметил Путин.

Помимо этого, президент России отметил, что Татарстан занимает первое место по количеству религиозных организаций. Например, в республике работают исламские учебные заведения.

«Мы работаем с исламским миром и российскими исламскими организациями. Везде полная поддержка, кто бы это ни был: православный, старовер, еврей», — подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что каких—либо межнациональных или религиозных конфликтов нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.