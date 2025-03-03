Жесткие кадры: ледяная глыба рухнула на мать с ребенком в Махачкале

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 68 0

Ледяная глыба рухнула на мать с ребенком в Махачкале

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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У женщины открытая черепно-мозговая травма.

В Махачкале в республике Дагестан глыба льда рухнула с крыши здания на мать с маленьким ребенком. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел на улице Алибекова. Женщина шла по тротуару с маленьким ребенком на руках. Неожиданно на голову упал лед. Мать рухнула на землю с малышом. К счастью, к ней незамедлительно подбежали прохожие и вызвали скорую помощь.

По информации источника 5-tv.ru, пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, ее состояние оценивают, как тяжелое. Ребенок не получил травм, а отделался легким испугом.

Похожая ситуация произошла с жительницей Петрозаводска. На нее свалилась снежная наледь, в результате последняя скончалась на месте от полученных телесных повреждений.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Для установления точной причины гибели женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве мужчина упал грудью на шампур во время поминок. Инцидент произошел 11 декабря. Известно, что дружеская компания находилась в бане — там они поминали недавно умершего товарища.

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