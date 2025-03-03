«Как педофила устроить в детский сад»: Захарова о планах ЕС вооружать Киев после «установления мира»
Захарова ответила на слова Стармера о вооружении Украины после установления мира
Фото: www.globallookpress.com/ Philipp Schulze
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Британский премьер ранее выступил за отправку войск на Украину.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что европейские государства не прекратят снабжать Украину даже после «установления мира». Соответствующий пост она опубликовала на странице в своем Telegram-канале.
«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — наглядно объяснила Захарова свою позицию.
Подобная аналогия стала ответом на первое заявление Кира Стармера в Палате общин после проведения саммита по Украине и встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Премьер-министр выступил с речью о том, что Великобритания вместе с другими европейскими державами готова сыграть ключевую роль в отправке наземных и воздушных войск на Украину.
Ранее 5-tv.ru писал, что по итогам саммита в Лондоне Европа приняла курс на политику глобального перевооружения, которая получила название «Коалиция доброй воли».
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