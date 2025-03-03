В Чечне объявлен трехдневный траур из-за смерти Бувайсара Сайтиева

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 27 0

Траур продлится с 3 по 5 марта.

В Чеченской республике почтят память чемпиона Бувайсара Сайтиева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Указ о трехдневном трауре в Чеченской республике в связи с уходом из жизни олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева подписал глава региона Рамзан Кадыров. Соответствующей информацией поделился министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев на своей странице в Telegram-канале.

«В эти дни на всей территории Чеченской Республики будут приспущены Государственные флаги Российской Федерации и Чеченской Республики», — сообщил в публикации Дудаев.

Министр также добавил, что тело Бувайсара Сайтиева привезли в аэропорт города Грозный по распоряжению Рамзана Кадырова.

«Для этого Региональный общественный фонд имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова организовал чартерный рейс из Москвы», — уточнил Ахмед Дудаев.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался накануне в Москве на 50-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент российской Федерации спортивной борьбы (ФСБР) Михаил Мамиашвили был шокирован преждевременной кончиной Бувайсара Сайтиева, ушедшего из жизни в возрасте 49 лет.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.25
0.99 92.85
1.28
Непредсказуемое начало весны: финансовый гороскоп на март 2025

Последние новости

22:28
«Как педофила устроить в детский сад»: Захарова о планах ЕС вооружать Киев после «установления мира»
22:07
В Чечне объявлен трехдневный траур из-за смерти Бувайсара Сайтиева
21:55
Резкое ухудшение: у Папы Римского снова эпизоды острой дыхательной недостаточности
21:44
В Санкт-Петербурге ликвидирована сеть нелегальных сиделок и нянь из Азии
21:16
Двухэтажное здание загорелось на Спартаковской площади в Москве
21:00
От блога до срока: чем завершился судебный марафон для Елены Блиновской

Сейчас читают

Сколько США заработают на стратегических ресурсах Украины: ИИ подсчитал
«Публичная выволочка»: как в мире отреагировали на перепалку Зеленского и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год