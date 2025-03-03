В Чечне объявлен трехдневный траур из-за смерти Бувайсара Сайтиева

Указ о трехдневном трауре в Чеченской республике в связи с уходом из жизни олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева подписал глава региона Рамзан Кадыров. Соответствующей информацией поделился министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев на своей странице в Telegram-канале.

«В эти дни на всей территории Чеченской Республики будут приспущены Государственные флаги Российской Федерации и Чеченской Республики», — сообщил в публикации Дудаев.

Министр также добавил, что тело Бувайсара Сайтиева привезли в аэропорт города Грозный по распоряжению Рамзана Кадырова.

«Для этого Региональный общественный фонд имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова организовал чартерный рейс из Москвы», — уточнил Ахмед Дудаев.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев скончался накануне в Москве на 50-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент российской Федерации спортивной борьбы (ФСБР) Михаил Мамиашвили был шокирован преждевременной кончиной Бувайсара Сайтиева, ушедшего из жизни в возрасте 49 лет.