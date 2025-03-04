В Москве прошла автограф-сессия с актерами фильма «Красный шелк»

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За полторы недели сборы картины составили более 300 миллионов рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

У поклонников фильма «Красный шелк» сегодня появилась уникальная возможность встретиться с любимыми актерами. В автограф-сессии в Москве приняли участие Глеб Калюжный, Ярослав Могильников и Чжэн Ханьи. Они с удовольствием подписывали фанатам постеры, фотографировались с ними и, конечно, обсуждали главную кинопремьеру этого года.

Создатели российско-китайского детектива вдохновлялись реальными историческими событиями. Ну а съемки и задействованные в них технологии настолько яркие, что очередь желающих все это увидеть не иссякает.

«Судя по тому, что как раз молодая аудитория отозвалась на то, чтобы посетить сегодняшнее мероприятие, я думаю, что как раз мы здесь бьем в точку 16+. Все, что происходит вовне и внутри нашего путешествия, не связано с политикой вообще, именно поэтому молодая аудитория откликнулась такими хорошими отзывами на наше кино», — прокомментировал режиссер Андрей Волгин.

«Ребята, конечно, в восторге. Они говорят, что это прорыв в российском кинематографе. И чувствуется уровень, на который мы поднимаемся все», — отметил актер Глеб Калюжный.

Прокат «Красного шелка» действительно бьет рекорды. Всего за полторы недели сборы уже превысили 300 миллионов рублей. Это лучший показатель среди всех детективов, которые снимали в России.

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