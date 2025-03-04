Слезы на льду: фигурист Наумов выступил в память о погибших в авиакатастрофе родителях
Фигурист Наумов выступил в память о погибших в авиакатастрофе родителях
Фото, видео: Reuters/Джефф Берк; 5-tv.ru
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Для своей программы он выбрал их любимую песню — «Город, которого нет».
Невероятно трогательные кадры пришли из США, где фигурист Максим Наумов своим номером заставил плакать всю Америку. Сын наших спортсменов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые в январе погибли в авиакатастрофе, принял участие в благотворительном шоу.
Перед номером он возложил цветы в память о жертвах этой трагедии. А потом выступил под любимую песню родителей «Город, которого нет», которая, как считается, посвящена Петербургу. Именно оттуда были родом Евгения и Вадим.
Авикатастрофа, в которой погибли фигуристы, произошла 30 января в Вашингтоне. Тогда в результате столкновения с вертолетом пассажирский самолет, на борту которого находились 60 человек развалился на две части и рухнул в реку Потомак.
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