Собственники переживают: в Ленобласти из реестра проблемных долгостроев исключили все дома

В Ленинградской области ликвидировали абсолютно все долгострои. Об этом отчитались региональные чиновники. До недавнего времени в списке проблемных числилось 27 многоквартирных домов. И вот теперь все многоэтажки введены в эксплуатацию и готовы к заселению. Это по документам. В реальности десятки дольщиков еще не получили ключи или отказываются принимать квартиры. Собственники переживают, что дефекты им придется исправлять за свой счет. Что отвечают в Фонде защиты прав дольщиков, который достраивал дома, узнала корреспондент «Известий» Юлия Майданова.

Дольщики ЖК «Итальянский квартал» ждали свои квартиры девять лет — предыдущий застройщик обанкротился. Работы завершает Фонд защиты прав дольщиков Ленинградской области.

Его представители настроены оптимистично. Говорят, дефекты в квартире Татьяны устранят оперативно.

«Через две недели мы опять встречаемся и, думаю, подписываем», — заявил ведущий инженер Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленобласти Игорь Теслов.

Елене Столяровой пришлось принять квартиру в ЖК «Тридевяткино царство» — жить было негде. Застройщик обещал — если покупательница подпишет акт приемки, все быстро исправят. Елена жаловалась в фонд на то, что замечания не устраняют, и получила документ, в котором сказано, что все уже сделано.

«Раньше мы верили, сейчас уже не верим. И мы перепроверяем, так как это было еще в ноябре. Возможно, произошло так, что действительно подрядчику поверили о том, что устранены недостатки. Сейчас мы это дело обязуемся выполнить», — заявил начальник отдела эксплуатации, контроля и передачи объектов Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленобласти Константин Больнов.

Власти Ленинградской области исключили из Единого реестра проблемных объектов все 27 долгостроев региона. В Госстройнадзоре отмечают — объекты убирают из реестра, если все дольщики получили компенсации или дома введены в эксплуатацию. В 2019 году долгостроев в области было 423, сдали все. И подавляющее большинство пострадавших дольщиков квартиры приняли.

Собственники, которые еще не подписали акт приемки, переживают, что теперь все дефекты придется устранять самостоятельно. Но власти области успокаивают — те, у кого еще есть проблемы, один на один с ними не останутся.

«У фонда работает специальная служба, которая занимается приемкой. Мы сейчас попробуем подрегулировать и настроить эту работу более оперативно, чтобы люди получали результат в ускоренном режиме. Фонд с этим столкнулся, потому что большие дома и объем работ действительно немаленький, поэтому могут быть временные лаги по устранению этих замечаний», — отметил зампредседателя Госстройнадзора и экспертизы Ленобласти Алексей Пасько.

Это последний проблемный долгострой Ленинградской области — 11-й корпус ЖК «Тридевяткино царство». Он введен в эксплуатацию, идет приемка квартир. Как долго она продлится — неизвестно.