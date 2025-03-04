В АТОП ответили на слухи о массовом заражении россиян лихорадкой денге в Таиланде

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

В АТОР опровергли массовое заражение россиян лихорадкой денге в Таиланде

АТОР не подтвердила массовое заражение россиян лихорадкой денге в Таиланде

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

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Как ситуация складывается во Вьетнаме и на Бали?

Туроператорам, которые являются членами Ассоциации туроператоров России (АТОР), не поступали от пребывающих в Таиланде туристов сообщения о заболевании лихорадкой денге. Об этом пишет aif.ru со ссылкой источники в АТОР.

«Туроператоры-члены АТОР не получали от своих туристов, отдыхающих в Таиланде, и минздрава страны сообщений о заболеваниях путешественников из России лихорадкой Денге», — сообщил источник издания.

Была опровергнута в АТОР и вспышка денге среди российских туристов во Вьетнаме. Информация о случаях заболевания денге на Бали также не соответствует действительности, хотя ранее СМИ активно распространяли ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Индии 15 человек, среди которых были дети, умерли от неизвестной лихорадки. Все больные скончались в течение восьми дней. Вспышка заболевания случилась в индийском городе Лакхпате. Он находится в округе Кутч штата Гуджарат.

Изначально врачи были уверены, что причина смерти — пневмония. В настоящий момент неизвестно, что на самом деле убило людей, однако анализ крови больных исключил свиной грипп, малярию, крымско-конголезскую лихорадку и лихорадку денге.

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