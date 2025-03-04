Отлетели на несколько метров: в Волгограде машина сбила женщину с ребенком

Эфирная новость 29 0

Водитель протаранил пешеходов, а после переехал одного из них.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Дорожное прошествии в Волгограде, где легковушка сбила женщину с ребенком. Пешеходы переходили дорогу по зебре, но водитель и не думал тормозить. Удар был такой силы, что люди отлетели на несколько метров, но автомобилиста это не остановило. Машина рванула вперед, и десятилетний мальчик оказался под колесами. Водитель испугался и сбежал с места происшествия, ребенка из-под его автомобиля доставали прохожие.

Школьнику понадобилась помощь врачей. Позже подозреваемого в наезде нашли и задержали сотрудники автоинспекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один человек погиб и еще девять пострадали в крупном ДТП в Иркутской области. На федеральной трассе легковушка врезалась в микроавтобус.

Владелец универсала не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Водитель фургона пытался избежать столкновения, но не смог.  Удар был такой силы, что виновник происшествия скончался на месте, его попутчика увезли на машине скорой помощи. 

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
89.25
0.99 92.85
1.28
Ловушка для жадных: финансовый гороскоп на весну 2025

Последние новости

9:18
Кладезь витаминов и минералов: какие продукты наиболее полезны для печени
9:08
«Ни в какие рамки»: Сергаева призвала усилить контроль над тренерами
9:01
Отлетели на несколько метров: в Волгограде машина сбила женщину с ребенком
8:56
Яд под крышкой: какие рыбные консервы категорически нельзя есть
8:43
Передача опыта: Сергаева предложила трехуровневую систему сборной по художественной гимнастике
8:38
Латте на кокосовом и овощная лазанья: как Великий пост превращают в модную диету

Сейчас читают

Сколько США заработают на стратегических ресурсах Украины: ИИ подсчитал
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год