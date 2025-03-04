Отлетели на несколько метров: в Волгограде машина сбила женщину с ребенком
Водитель протаранил пешеходов, а после переехал одного из них.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Дорожное прошествии в Волгограде, где легковушка сбила женщину с ребенком. Пешеходы переходили дорогу по зебре, но водитель и не думал тормозить. Удар был такой силы, что люди отлетели на несколько метров, но автомобилиста это не остановило. Машина рванула вперед, и десятилетний мальчик оказался под колесами. Водитель испугался и сбежал с места происшествия, ребенка из-под его автомобиля доставали прохожие.
Школьнику понадобилась помощь врачей. Позже подозреваемого в наезде нашли и задержали сотрудники автоинспекции.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один человек погиб и еще девять пострадали в крупном ДТП в Иркутской области. На федеральной трассе легковушка врезалась в микроавтобус.
Владелец универсала не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Водитель фургона пытался избежать столкновения, но не смог. Удар был такой силы, что виновник происшествия скончался на месте, его попутчика увезли на машине скорой помощи.
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