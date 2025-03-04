«Санкции и Javelin для Украины»: Трамп заявил, что принес России только горе

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 19 0

Трамп заявил, что принес России только горе

Трамп заявил о принесенном им России горе

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Таким образом он ответил на обвинения в его симпатии к Москве.

Президент США Дональд Трамп заявил, что принес России только горе. Об этом американский лидер сообщил в разговоре с журналистами в Белом доме, который транслировал телеканал Fox News.

«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины», — сказал он, отвечая на обвинения в его симпатии к России.

Президент США подчеркнул, что обвинения его в симпатии к Москве беспочвенные, поскольку введенные им раннее антироссийские санкции и поставки ВСУ вооружения оказали существенную поддержку Украине.

К слову, ранее издание Bloomberg сообщало, что военная помощь Киеву со стороны США приостановлена после перепалки в Овальном кабинете.

Согласно публикации, вся нынешняя помощь Соединенных Штатов в течение неопределенного времени не будет поставляться на Украину.

Запрет распространяется в том числе и на оружие, которое в настоящий момент находится в пути или ждет отправки в транзитных зонах в Польше. В Белом доме данную информацию подтвердили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп предупредил противников мира на Украине.

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