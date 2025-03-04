Экс-главу красноярского правительства приговорили к 3,5 года лишения свободы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 23 0

Чиновника обвинили в превышении должностных полномочий при строительстве метро.

Экс-главу красноярского правительства приговорили к 3,5 года лишения свободы

Фото: Telegram/Официальный аккаунт прокуратуры Красноярского края/krpronws

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Бывшего главу правительства Красноярского края Юрия Лапшина приговорили к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о превышении должностных полномочий при строительстве метро. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд приговорил бывшего председателя регионального правительства к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах власти на срок два года шесть месяцев», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, за превышение должностных полномочий и взятку бывшего главу КГКУ «КТУ» Константина Мандрова приговорили к десяти годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти на срок четыре года. Ему также был назначен штраф в размере пяти миллионов рублей.

Отмечается, что подсудимые вину не признали. Фигуранты дела взяты под стражу в зале суда.

Судебное разбирательство по делу Лапшина и Мандрова, обвиняемых в превышении должностных полномочий, началось в сентябре 2023 года. Следствие установило, что в 2019 году Лапшин отдал незаконное распоряжение министру транспорта региона обеспечить подписание акта о выполнении работ по проектированию метро стоимостью 742 миллиона рублей. Затем Мандров по распоряжению министра транспорта подписал акт приемки-передачи выполненных работ — за это он получил взятку в размере пяти миллионов.

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