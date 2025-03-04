Наши штурмовые группы, преодолевая укрепления и сложный рельеф, выбили противника из села Погребки.

Появились кадры из Курской области: российские войска сжимают тиски вокруг вражеской группировки, засевшей в районе Суджи.

Дорога, по которой снабжают националистов, превращается в кладбище западной и украинской техники. На полученных кадрах расчеты FPV-дронов наносят выверенные удары по бронемашинам и транспортерам боевиков.

На еще одном участке спецназ Росгвардии сжег танк Вооруженных сил Украины. Он находился на огневой позиции у лесополосы. После точного попадания произошла детонация боекомплекта.

Также сегодня стали известны детали освобождения приграничного села Погребки. Враг обустроил на захваченной территории укрепления.

К тому же с севера и востока от села находятся водоемы, что осложняло продвижение наших сил. Но после мощной артиллерийской подготовки штурмовые группы вошли в жилую застройку.

Боевики, отступая, оставляли своих раненных сослуживцев и вооружение. После зачистки населенного пункта наши бойцы подняли на одном из уцелевших строений триколор.