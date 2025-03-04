Прославляет бойцов России: СБУ заочно предъявила обвинения Охлобыстину

Звезда «Интернов» стал фигурантом уголовного дела сразу по трем статьям.

Российскому актеру Ивану Охлобыстину были заочно предъявлены обвинения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) сразу по трем уголовным статьям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным службы, артиста обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Незалежной, пропаганде специальной военной операции (СВО) и прославлении российских бойцов.

«СБУ заочно сообщила о подозрении Ивану Охлобыстину», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что Охлобыстин был звездой патриотического концерта на Красной площади в Москве, а также «агитировал к распространению кремлевского режима по всей территории Украины».

С 2022 года Охлобыстин открыто выражает свою патриотическую позицию, помогает всеми силами в борьбе с неонацистами и грубо осуждает покинувших страну людей. Также актер награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью». Награду артисту лично вручил губернатор региона Евгений Балицкий.

На днях СБУ обвинила народного артиста РФ Григория Лепса за поддержку, которую тот оказывается солдатам на СВО. В частности, гуманитарная и финансовая помощь, которую предоставлял исполнитель Вооруженным силам России, а также сделанное во время концерта обещание выплатить по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, за что власти Украины уже 20 лет преследуют Таисию Повалий.