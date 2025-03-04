Унитаз, дверь или цветы: Барецкий рассказал, что дарить женщинам на 8 Марта

По словам шоумена, на жен не стоит сильно тратиться.

Эпатажный шоумен и известный провокатор Стас Барецкий рассказал Life.ru о своем подходе к подаркам на 8 Марта. По мнению Барецкого, баловать жен дорогими вещами — не лучшая идея. Он уверен, что мужчины уже достаточно жертвуют ради представительниц прекрасного пола, отдавая всю зарплату семье, и таким образом становятся самым ценным подарком для своих половинок.

«Я считаю, что дорогостоящие подарки можно дарить девушкам только на момент ухаживания. Что касается жен, то, конечно, им не надо дарить дорогостоящих подарков. Во-первых, потому что в нормальных семьях муж и так отдает зарплату жене и детям, оставаясь практически голым. Не надо баловать жен, мы, мужчины, и так подарили им себя», — уверенно заявил Барецкий.

Что же до любовниц, то тут мнение шоумена также нестандартное. По его словам, идеальным подарком для них станут либо стихи, либо секс. От подарков более материальных он вовсе отказался, утверждая, что сам является «подарком судьбы».

Не обошлось и без ярких воспоминаний. Барецкий признался, что в прошлом его подарки были необычными, например, он вручал любимым металлические двери и старые автомобили. А однажды на 8 Марта он устроил девушке сюрприз в виде нового унитаза.

«Самый необычный подарок, который я дарил на 8 Марта девушке, — установил ей унитаз новый полностью за свой счет. Старый я сам разбил, когда был пьяный, пришлось купить новый. Преподнести его решил тоже интересно: я принес ей его на руках, а в него положил букет цветов. Когда она открыла дверь, я встал на колени и подарил все это», — рассказал шоумен.

Барецкий считает, что самые нестандартные подарки — это те, что запоминаются и удивляют. Сложно поспорить с его оригинальностью.

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