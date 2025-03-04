В Москве открылась выставка «Путешествие по России»

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На площади более трех тысяч квадратных метров собраны экспонаты из разных регионов страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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В Москве сегодня открылась выставка «Путешествие по России». Там за один день можно пройти расстояние от Калининграда до Владивостока, и увидеть достижения разных регионов.

Эффект полного погружения обеспечивают декорации, фотозоны, технологии виртуальной реальности. Выставка не только интересная, но и вкусная. В гастрономической зоне представлено кулинарное многообразие страны — от уральских пельменей до дагестанского хинкала.

«Владимир Владимирович поручил, чтобы так же, как и выставка „Россия“ — эта экспозиция, и все, что представлено в национальном центре „Россия“ — для всех посетителей было абсолютно бесплатно, потому что гордость за свою страну — бесценна. Я хочу всем пожелать возможности снова открывать для себя Россию. Может быть, проходя по этой выставке и рассказывая о том, чем вы гордитесь в истории своей страны и своего региона, показывая своим детям бескрайние просторы нашей страны», —сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Экспозицию можно увидеть в национальном центре Россия, который создан на основе одноименной выставки, располагавшейся ранее на ВДНХ. Сергей Кириенко назвал это место — центром национальной гордости.

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В Москве открылась выставка «Путешествие по России»

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