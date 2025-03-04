«Посыл международного хита»: Катя Лель о фите с исполнительницей хита «Сигма бой»

Поклонники звезды с нетерпением ждут ее новый трек.

Заслуженная артистка РФ Катя Лель планирует записать песню с исполнительницей хита «Сигма бой» Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева). Об этом она рассказала в шоу «Дорогие гости» на «Ретро FM».

«Я знаю, что у нас получится создать очень популярную песню. Та композиция, которую мы сочинили вместе с Betsy и ее папой Михаилом Чертищевым, будет называться „Делулу“. Этот трек будет с разными фишками и элементами, с посылом международного хита, который обязательно попадет в сердце каждого слушателя», — поделилась Лель.

Певица также отметила, что не одобряет тренд на «быстрый контент», и считает, что в будущем жизнь хитов вновь станет длиннее.

Не так давно песня «Сигма бой» в исполнении Betsy и Марии Янковской захватила соцсети по всему миру, и многие снимают трендовые видео под этот популярный трек. Похожая история произошла в прошлом году, когда в сети завирусилась песня Кати Лель 2004 года «Мой мармеладный». Артистка спустя 20 лет вновь попала в топы музыкальных чартов.

Ранее 5-tv.ru писал, есть ли у звезды хита «Сигма бой» конкуренты.