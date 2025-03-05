Предсказание Будды о дружбе с Россией в подарок. Главное о встрече Путина и премьера Мьянмы

Владимир Путин в Кремле принимал премьер-министра Мьянмы. Мин Аун Хлайн прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом. Лидеры подписали соглашение о сотрудничестве.

Уже известно, что российские компании собираются инвестировать в строительство на территории Мьянмы современного порта, атомной электростанции и нефтеперерабатывающего завода. В Москву Хлайн приехал c подарками. Все расскажет корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

В Кремль — на «Аурусе». А вот подарки, который лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн подготовил России, приехали уже давно и уже акклиматизировались в Москве.

«Вы привезли — в прошлом году прислали нам шесть слонят, и они уже переданы в Московский зоопарк», — рассказал президент РФ Владимир Путин.

Премьер Мьянмы замещает и совмещает почти все высшие должности страны. Генерал Мин Аун Хлайн председательствует в Госсовете и командует войсками. Владимир Путин, приветствуя гостя, обратился к нему «господин председатель». Мьянманского лидера российский президент принял в зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца — одной из самых красивых в Кремле.

В основе экономических отношений — политическая поддержка. Нынешнее руководство Мьянмы на нашей стороне в украинском вопросе. Выступает против антироссийских санкций. Делает это без каких-либо оговорок. В том числе потому, что правительство Мьянмы само страдает от санкций, которые ввели Штаты и Евросоюз.

Генерал Хлайн возглавил страну четыре года назад. Сейчас его правительство ведет борьбу со сторонниками прошлого режима. Но на отношения с Россией это никак не влияет. Они проверены временем — дипсвязям 77 лет. И нынешнюю российскую политику Мьянма не просто понимает, но поддерживает.

«Я хотел сказать, что мы понимаем ситуацию в России, поэтому мы полностью поддерживаем спецоперацию на Украине. Я уверенно могу сказать — скоро победа за вами», — заявил Хлайн.

А дружбу с президентом России, что стало неожиданностью даже для Владимира Путина, как оказалось, предсказал еще Будда. Об этом книга, которую привез с собой премьер-министр.

«Здесь предсказание дружбы и слова Будды, что через две тысячи лет в России появится сильный король, с которым мы будем дружить и сотрудничать», — рассказал Хлайн.

«Большое спасибо за этот необычный подарок. Буддизм относится к одной из четырех наших традиционных религий», — отметил Путин.

У двух стран внушительный список совместных проектов, и, судя по торговым показателям, реинкарнация им не нужна.

«По итогам прошлого года, товарооборот прибавил около 40% и составил около двух миллиардов долларов. Мы готовы работать над расширением взаимовыгодной торговли. Выстраивается и кредитно-финансовое сотрудничество. Стратегическим направлением двустороннего сотрудничества является энергетика», — сообщил Путин.

Цифры, в основе которых экспорт из России минеральных удобрений, лекарств. Наши и 90% процентов нефти, покупаемых Мьянмой. А теперь Россия намерена помогать гостям развивать возобновляемую энергетику и мирный атом, а также построить станцию малой мощности — проект, который сегодня может осуществить только Россия, причем в любой точке мира.

«Нас никогда не пугали дальние расстояния. Мы строим в Боливии, мы строим в Африке, мы строим на Дальнем Востоке у себя, в Якутии, на Чукотке. В этом смысле логистика нас не пугает совсем. А с точки зрения человеческого комфорта, эмоционального фона, то Мьянма — одна из самых комфортных стран на планете», — отметил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Владимир Путин рассказал, что партнеры координируют позиции по международным вопросам. А в Мьянме все больше людей хотят учить русский. В планах открыть и русскую школу. 4 марта стороны признали дипломы друг друга. А коллегу президент России пригласил вместе отпраздновать 9 мая.

«Согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади», — сообщил Путин.

Но программа делегации из Мьянмы в России на этом не закончится. Переговорную эстафету первых лиц подхватят участники Российско-Мьянманского делового форума. А премьер-министр Хлайн планирует открыть в нашей стране еще несколько генеральных консульств. Сам он весь день ездил по Москве со значком «Мьянма-Россия» на лацкане пиджака.