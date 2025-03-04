В Белом доме заявили об остановке военной помощи Украине

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Запрет распространяется и на оружие, которое находится в дороге или ждет отправки в транзитных зонах.

Трамп приостановил военную помощь Украине

Фото: www.globallookpress.com/ Philipp Schulze

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Военная помощь Украине со стороны США была приостановлена после перепалки в Овальном кабинете. Об этом сообщил Bloomberg, сославшись на источники.

Собеседник издания заявил, что «вся нынешняя военная помощь» США в течение неопределенного времени не будет поставляться на Украину. Запрет распространяется в том числе и на оружие, которое в настоящий момент находится в пути или ждет отправки в транзитных зонах в Польше.

В Белом доме данную информацию подтвердили, пишет Reuters. Отмечается, что США приостанавливают и пересматривают помощь Украине, «чтобы убедиться, что она способствует решению конфликта»

Возобновление поставок возможно только в том случае, если Трамп увидит в поведении украинских властей «добросовестную приверженность миру».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп предупредил противников мира на Украине. В настоящий момент неизвестно, как Вашингтон и Киев будут дальше решать вопросы после произошедшей в Овальном кабинете перепалки. Трамп заявил во время заседания, что Украина должна быть без меры благодарна США, а также указал Зеленскому на необходимость более никогда нее говорить о том, что боевым действиям суждено растянуться еще на несколько лет.

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